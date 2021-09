Marisa Jara, embarazada de su primer hijo: "Me aconsejaron esperar por mi bienestar emocional"

La modelo, que ha pasado un cáncer de estómago y 19 operaciones por la endometriosis que padece, lleva años buscando cumplir este sueño junto a su pareja Miguel. “Hoy podemos sentir el latido de nuestro bebé” , ha dicho públicamente. Marisa Jara decidió desmentir la información que se había filtrado por un acuerdo con su psicóloga y su ginecóloga para proteger su “bienestar emocional” y para no hacer sufrir a todas personas que la apoyan y la han acompañado durante este proceso.

La modelo ha admitido que ha sido “duro” no poder compartirlo antes, ya que ha hecho partícipes a todos sus fans de su tratamiento de fertilidad y su ilusión por ser madre. “Los profesionales me aconsejaron esperar a los tres meses para no crearme falsas ilusiones”, ha explicado. “Os imagino leyendo este post con una gran sonrisa, como la mía ahora que puedo decir bien alto ¡voy a ser mamá!”, terminaba diciendo emocionada.