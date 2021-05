Natalia Ferviú ha explicado que “a estas alturas”, el bebé ha se ha puesto “de cuete” . “Y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecita que hace que te replantees si lo ‘estás haciendo bien’”, añadía a través de un post en redes. La estilista, que se considera una persona muy liberal y moderna, ha caído en “la trampa” de echarse la culpa por lo que está ocurriendo y no poder evitar que pese eso de “mala madre” . “Y lo peor es que cualquier argumento vale, ya sea: ‘esto me ha pasado por andar mucho creyendo que era bueno’, o justo todo lo contrario: ‘igual debería haber hecho más ejercicio’”, escribe.

La estilista asegura que ha tratado de no ser dura con ella misma y no juzgarse, pero es “difícil” cuando a diario, alguien que conoce o no, tiene algo que decirle sobre su maternidad. “Desde valorar el aspecto de tu barriga, tu cuerpo o tu ropa, a dar por hecho cómo debes parir, si tienes o no que dar el pecho, si le parece bien o no el nombre que has elegido para el bebé…”, ha contado, pidiendo que se deje de hacer.