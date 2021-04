"No sé quién tiene más ganas de conocerte", ha comentado Pau Eche acompañando a la publicación, confesando que su hija en común con el cantante está muy ilusionada por convertirse en la hermana mayor de Miguel Jr.

La reacción de Miguel Torres al último posado de Paula

Tras la adorable publicación, las reacciones no han tardado en llegar. Sara Carbonero, Cristina Pedroche, Chenoa, Georgina Rodríguez, Helena Tablada y, cómo no, Miguel Torres, el papá del bebé, no han dudado en llenar la fotografía de piropos y corazones, entre muchos otros rostros conocidos, que están deseando conocer al pequeño.