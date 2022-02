Las rabietas de los niños son tan inevitables como difíciles de gestionar. De hecho, ponen a prueba nuestra paciencia, y nos obligan a buscar todo tipo de estrategias para acabar con ellas. Desde luego, nunca debemos participar de una rabieta de la misma manera que lo hace el niño. Es decir, olvídate de gritos, amenazas, humillaciones o insultos. Las rabietas no aparecen porque sí, ni porque el niño quiera portarse mal, por lo que no hay que afrontarlas en términos de castigo.

Negar el derecho al enfado es un gran error. Como adultos sentimos que enfadarnos es algo normal, pero a veces parece que los niños no tienen motivos para hacerlo, y no es así. Si se siente reconocido en su derecho a estar enfadado, le será más fácil encontrar formas de expresarlo que no sean cargar contra todo. Ayúdale a respirar y a tranquilizarse, y empatiza con él, aunque no estés de acuerdo con sus razones o no puedas hacer nada para cambiarlas.