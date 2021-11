A través de su cuenta de Instagram, esa en la que alcanza más de 28 millones de seguidores, Georgina Rodríguez ha publicado un divertidísimo vídeo de su hija Alana. La pequeña, que tiene cuatro años, está aprendiendo palabras básicas en inglés para poder defenderse en ese idioma en su nuevo colegio. "Primeros auxilios de cómo comunicarse en su nuevo colegio inglés", adelantaba Georgina Rodríguez. En el vídeo se escuchar a la pequeña Alana decir: "Si me cago mucho, 'Can I go to the toilet, please?".