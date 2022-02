A pesar de que no hay ninguna vacuna ni ninguna forma de hacer que la enfermedad desaparezca sí que es cierto que no suelen presentarse otras complicaciones. Para la herpangina se recomendará un tratamiento de apoyo y, por tanto, habrá que mantener al pequeño hidratado y cómodo. Los antibióticos no serán efectivos contra los virus y no ayudarán a curar ni la herpangina ni el virus mano-boca-pie.