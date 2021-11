No hay niño al que no le guste dibujar y experimentar con las formas y colores, por lo que esta alfombra para pintar con agua les fascinará. No utiliza pintura, ni tinta, así que no ensucia, ni contamina. Contiene un folleto de dibujo, 4 moldes de plástico, 2 de EVA, números y letras. Pueden utilizarla varios niños al mismo tiempo y la puedes conseguir en Amazon rebajada de 18,99 a 15€.