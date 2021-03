Inés Arrimadas, sobre su experiencia con la maternidad: "Llegué tarde, lo retrasé y me costó mucho"

Es la única mujer que lidera un partido en España y la conciliación no ha sido una tarea sencilla. Inés Arrimadas dio a luz a su primer hijo , a los 39 años, el pasado mes de mayo. “Hoy ha llegado al mundo el pequeño Álex, ¡qué ganas teníamos de verle la carita” , anunció en aquel momento. Tanto ella como su marido, Xavier Cima , estaba “inmensamente felices” por el “regalo” que les había dado la vida.

Una vez terminada la baja de maternidad - que no disfrutó entera -, la líder de Ciudadanos volvió a tomar los mandos de su partido compaginándolo con su reciente maternidad. “Nos coordinamos con mi marido y renunciamos a casi todo, no tenemos vida social, por ejemplo”, ha contado en una entrevista para ‘Vanitatis’. La política se siente afortunada de poder contar con ayuda para el cuidado de su hijo, ya que cuando están en Madrid o en Barcelona no tienen cerca a sus familias. “Sin ayuda sería imposible. Lo conseguimos organizándonos mucho”, asegura.