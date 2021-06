Cómo se lleva a cabo la inseminación artificial

Qué estable la regulación española

Cuáles son los requisitos que pide la Seguridad Social

No se ofrecerá este tratamiento , por la sanidad pública, a aquellas parejas que tienen hijos en común, excepto si el pequeño padece alguna enfermedad grave o si alguno de los miembros de la pareja no tiene descendencia. En el caso de que se desaconseje el uso del esperma del cónyuge por motivos médicos se podrá recurrir a muestras seminales de bancos de semen de donantes privados. Este procedimiento dependerá del centro donde se realice.

Respecto al número de ciclos, esto dependerá de cada comunidad autónoma y, en general, se trata de un máximo de tres ciclos de fecundación in vitro, cuatro intentos para inseminación artificial con semen y seis si es donante. En algunos casos, si con el primer ciclo no se consigue el embarazo, la mujer deberá volver a la lista de espera. En caso de no tener ningún éxito, no se le permitirá volver a acceder a los tratamientos de fertilidad o reproducción asistida a través de la Seguridad Social.