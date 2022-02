Jennifer Lawrence da a luz a su primer hijo con Cooke Maroney

Los primeros rumores sobre su embarazo llegaban a principios de septiembre después de que los paparazzi captaran imágenes suyas en Nueva York con una incipiente barriga premamá. Especulaciones que se dieron por válidas en su paso por las alfombras rojas de finales del pasado año. Pese a que la pareja no quiso pronunciarse sobre este asunto tan íntimo, el representante de la estrella de Hollywood confirmaba la buena nueva a los medios.

Por ahora ni Lawrence ni su chico han confirmado la información del nacimiento de su primer hijo, pero tampoco nos extrañaría que no dijeran nada, ya que rara vez han hablado en público de sus vidas privadas. De hecho, mientras que la actriz no tiene cuenta de Instagram , su marido tiene su perfil cerrado a ajenos.

“Es la mejor persona que he conocido en mi vida. Fue una decisión muy fácil”, explicaba en una entrevista la intérprete de ‘Red Sparrow’ que no dudó ni un momento a la hora de aceptar la propuesta de matrimonio del galerista neoyorkino. “Me siento muy honrada de convertirme en Maroney”, reconocía estar muy enamorada en el podcast Naked With Catt Sadler.