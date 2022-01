Será recomendable la leche de cabra entre los más pequeños, pero habrá que esperar un tiempo para introducirla. Si no se hace así, se podrán producir distintas alergias o intolerancias. Además, lo más normal será que los pediatras no recomienden su ingesta hasta los doce meses, ya que habrá que esperar un tiempo prudencial. La leche de cabra tiene una alta cantidad de minerales, que pueden ser especialmente agresivos para el riñón si todavía no se ha desarrollado.