Macaulay Culkin y Brenda Song anuncian que son padres de su primer hijo: "Estamos muy contentos"

Macaulay Culkin: una vida marcada por las drogas y una turbia relación con sus padres

La vida del estadounidense parece haberse estabilizado después de años con sonados altibajos por sus adicciones y la mala relación con su progenitor, Kit Culkin, que se convirtió en representante de su hijo pero estaba más pendiente del dinero que podía gana que del propio bienestar del pequeño . “Yo le pedía un descanso, quería irme de vacaciones por primera vez en mi vida, y él no dejaba de firmar contratos para más películas”, empezaba a recordar su turbia infancia en el programa ‘WTF’.

“Nadie me escuchaba, Mi padre tenía una cama tamaño gigante y una televisión enorme y a mí me hacía dormir con mi hermano en el sillón”, confesaba en esta entrevista, donde explicaba que finalmente tomó la decisión de romper con sus padres, a los que acusaba de querer apropiarse de su fortuna. “Espero que hayáis ganado el suficiente dinero porque de mí no va a salir más”, les dijo antes de romper la comunicación. El actor intentará resurgir de sus cenizas y dejar atrás esa infernal juventud con su fichaje para la décima de temporada de la terrorífica ‘Américan Horror Story’.