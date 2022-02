El post de la artista ha comenzado, como no podía ser de otra manera esta semana, con una estrofa de ‘Ay mamá’, el himno de Rigoberta Bandini que ha causado furor en el Benidorm Fest, que definiría a la perfección las emociones de Manuela en estos momentos. “Con ganas de llorar, pero con fortaleza. Y lo sabes bien, mamá” . Y prosigue con una íntima reflexión sobre su temor a tratar en público algo tan natural.

“Siempre me ha dado mucho miedo mostrar y hablar de mi maternidad. Parece poco cool que la mayoría del tiempo esté cambiando pañales o ideándomelas para entretener a mis hijos, con ojeras hasta el suelo y con el corazón feliz y cansado ”, confesaba la intérprete, que se ha animado a hablar sobre este tema gracias a referentes como Laura Baena, fundadora del club Malasmadres, o la propia Rigoberta: “Me inspiran y me acompañan más de lo que ellas creen. Valientes madres que se muestran para que nos sintamos acompañadas y bailemos con una teta fuera. Toda mi admiración”.

Muchos de sus seguidores se han quedado sin palabras al descubrir que la madrileña era mamá, ya que la también cantante siempre ha mantenido todo lo relacionado con su vida privada alejado del foco mediático. De hecho no tiene solo una niña, tiene otro hijo junto al productor de cine Ibon Cormenzana , que había revelado con anterioridad que es mamá por partida doble: “Madre de un bebé que tiene dientes y otra que no”.

Fue hace tres años cuando Vellés confirmó sobre la alfombra roja de un estreno de Netflix que estaba embarazada. No obstante, en aquel momento, prefirió no pronunciarse, tratando muy por encima este tema meses después en el programa de David Broncano. “Estoy en la recta final, podría nacer en cualquier momento”, aseguraba en ‘La Resistencia’, donde dejó caer que esperaba un niño y que aún no tenían claro su nombre.