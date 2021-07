María Castro relata su odisea para conseguir una vacuna compatible con la lactancia materna

La actriz, que viajó de Valencia a Madrid para vacunarse, planteó el problema y le explicaron que “nunca saben que vacuna llega a cada centro cada día”, lo que quería decir que no podían darle otra cita que le asegurase que sí optaría a una vacuna de topo ARNm. “Fui al centro de salud de mi barrio y ponían Pfizer, por eso me quedé a la espera. La solución que me dieron fue que me fuese a casa con el teléfono operativo y estuve esperando. La única opción era que alguna persona no se la pusieses y ¡sonó la flauta!”, explica Castro a través de sus redes sociales.