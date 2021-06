María Castro, desbordada por la maternidad, se queda dormida en el suelo: "El cuerpo tiene un límite"

María Castro es madre de dos niñas: Maia, de cuatro años, y Olivia, de ocho meses

Una foto con la que reivindica la maternidad real se ha hecho viral en su Instagram

María Castro está llevando al límite la conciliación. Sobre todo en un trabajo tan complejo como el suyo, el de actriz, con larguísimas jornadas de rodaje, una implicación emocional constante, viajes diarios y poco margen para gestionar lo que acarrea tener a un bebé de ocho meses en el set. De ahí que se haya hecho viral con una foto en la que está literalmente tirada en el suelo, rendida, que en palabras de la gallega no puede representar mejor su situación actual.

La intérprete acababa de llegar a Valencia para la grabación de una película que próximamente podremos ver en los cines. Hasta aquí nada extraño teniendo en cuenta que lleva veinte años dedicada a la interpretación. El reto extra de este nuevo proyecto profesional es que María ha tenido que "arrastrar" a su familia, esa que "siempre y con una sonrisa se adapta", para poder decir que sí a este compromiso. Con todo lo que eso implica.

La conciliación, un reto casi imposible para María Castro

Aunque "las noches son mejores" desde que Olivia, su hija menor, ha ido creciendo, "tres o cuatro despertares" no se los quita nadie. Por no hablar del "trasnochar" por culpa de Maia, la mayor, que a sus cuatro años no entiende de horarios en cuanto empieza el verano. A esto se le suman los "madrugones", un obligatorio en los rodajes. Y este cúmulo de estrés ha hecho que Castro se sienta desbordada, agotada y que "viva con sueño" permanente.

"Las cuatro horas al día que duermo son insuficientes y cualquier suelito que se precie se puede convertir en una cama para mis ojos, cual oasis en el desierto", ha asumido desde que se convirtió en madre de dos junto a José Manuel Villalba, su marido. Algo que se ha hecho realidad en esta grabación, donde su compañera y amiga Miren Ibarguren no ha dudado en sacar el móvil e inmortalizar este momentazo que no puede reflejar mejor "la normalidad" de una madre como María.

Su reivindicación de la maternidad real que se ha hecho viral

"Obviamente no fui consciente de la instantánea, porque volaba por otros mundos", ha confesado la actriz a través de un post. "Y como sé que me hará más, porque dormir tengo que dormir aunque sea a ratos, os las iré enseñando. Lejos de vergüenza, me generan risa, y algún día seguro que nostalgia cuando esta locura de maternidad de bebés se haya quedado atrás", ha contado con espontaneidad.