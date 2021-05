María Castro se quema el pecho en un accidente doméstico: "He visto las estrellas"

“Os cuento lo que me acaba de pasar para que no os despistéis y os pase como yo, que es peligroso”, advertía de la gravedad del asunto a sus seguidores mediante una grabación. “Me puse a calentar leche en el microondas esta mañana, haciendo a la vez más cosas, como siempre multitarea, y me olvidé un poco de la leche”, reconocía su despiste. “Cuando abrí el microondas estaba prácticamente hirviendo y salió en ebullición, como un geiser, mojando toda la cocina y empapándome a mí la camiseta, con lo cual me quemé a través de ella”, narraba detalladamente el transcurso de este contratiempo que le ha dejado secuelas.