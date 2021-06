Pero su look también la ha convertido en una de las protagonistas de la alfombra roja. Para la ocasión, María Castro ha decidido lucir el vestido de su boda, algo que le ha hecho “mogollón de ilusión”. “En la boda tenía un par de vestidos, uno para la ceremonia y otro para el baile, como más informal muy romántico”, explicaba. La actriz se ha visto obligada a “rescatarlo” porque no ha tenido tiempo de ir a los ‘showroom’ en los que eligen los vestidos de gala para este tipo de eventos. “He dicho: ‘pues este, que no lo ha visto nadie’. Los zapatitos también son los de mi boda”, confesaba.