A María Castro le echan en cara en su centro de salud que siga dándole el pecho a su hija: "Eso ya no le alimentará"

María Castro ha estallado en redes tras recibir críticas por seguir dándole el pecho a su hija de un año

La actriz acudió al centro de salud tras detectar una herida que la menor le había hecho con los dientes

"Agotada y poderosa a partes iguales". Así es como se siente María Castro con la lactancia materna. La actriz, que tiene dos hijas junto a José Manuel Villalba, ha optado por este método de alimentación en ambas ocasiones. Maia, que tiene cinco años, duró menos de diez meses alimentándose a través de su madre, pero la pequeña Olivia, que acaba de cumplir uno, continúa "pegada" a la actriz. "Es el aquí y ahora más dulce y duro que conozco. Es lo más animal que he experimentado, junto con crear y traer al mundo la magia de la vida", confesó coincidiendo con el Día de la Lactancia Materna.

Ahora, la actriz ha vuelto a utilizar el altavoz que supone su cuenta en redes sociales para denunciar algo que la ha dejado muy "asombrada". María Castro descubría hace unos días que tenía "un agujero real" en el pecho que se había originado a causa de un mordisco de la pequeña Olivia, que acaba de cumplir un año, ya tiene dientes y sigue alimentándose a través de la lactancia materna. "Me dijeron que lo limpiase muy bien con jabón pero, por si acaso, fui al centro de salud a que me lo limpiasen por si había infección y tenía que tomar antibiótico", comenzaba explicando la intérprete.

Su sorpresa fue cuando, al llegar y pedir cita en administración, la persona que le atendió le dijo: 'Yo te lo digo con cariño, pero realmente no sé para qué le das de mamar porque ya tiene un año, ya come de todo y eso ya no le alimentará. Saldrá de ahí Dios sabe qué. Deberías haberlo dejado para que no te mordiera'.

Sorprendida y "en shock" por lo que acababa de escuchar, la actriz no supo reaccionar, pero en sus redes sociales ha confesado que debería haber respondido que "no le estaba preguntando su opinión" sobre hasta cuando debe dar de mamar a su hija. "La verdad es que no fui capaz de decir nada", lamentaba horas después de lo ocurrido.