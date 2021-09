María Castro está casada con el actor y coreógrafo José Manuel Villalba

La actriz ha descubierto el sorprendente y desconocido pasado de su marido

El bailarín ha formado parte de series tan conocidas como 'UPA Dance' o ha participado en programas de televisión tan famosos como 'OT', entre otros

María Castro no solo entretiene a sus seguidores con su reconocido trabajo como actriz. Las redes sociales de la actriz acumulan más de 700 mil seguidores que consumen su dispar contenido a diario. Recetas fáciles de elaborar, viajes en familia, juegos y cuentos educativos, los pros y los contras de la maternidad, sus vivencias e incluso sus percances forman parte del entramado de temas que convierten su perfil de Instagram en un verdadero éxito. En esta línea, la actriz, este fin de semana, dejaba sin palabras a sus fans tras confesar que el coreógrafo y actor José Manuel Villalba, su marido, formaba parte del elenco de una histórica serie de televisión. Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que, aprovechando este asunto, ha desempolvado parte de su sorprendente currículum.

“Acabo de llegar de un bolo y le estaba comentando justo a mi marido lo que os había sorprendido el saber que él era un integrante más de UPA Dance… ¡sí, sí, el del pelo rojo!”, le identificaba para aquellos que no sabían de lo que estaba hablando. “También os encantó saber que fue el coreógrafo del bailado por todos ‘Lore, Lore, Macu Macu’. Pero me he dejado cosas en el tintero…”, advertía antes de descubrir más datos desconocidos de la trayectoria del valenciano: “No os he contado que fue bailarín de OT, que seguro que le habéis visto en muchos musicales de Gran Vía, que ‘cruzó el charco’ con Bisbal… y muchas cosas más de su pasado artístico”.

Tras prometer a sus seguidores que intentaría ‘robar’ algún vídeo a su chico para probar sus afirmaciones, María confesaba que para ella “lo mejor” y lo que más admira de él no es su pasado, sino su presente y su futuro. “El (que me diga) ‘disfruta’ cada vez que me voy de gira. El ‘tranquila, que no hay teta para Olivia, pero ya nos inventaremos algo’. El ‘tú aprovecha y duerme’. El sentir que somos un equipo, más que nunca, y el saber que con él la vida es más divertida y más fácil…”, son algunos de los ejemplos que exponía para que la gente entendiese el porqué está mucho más orgullosa de la persona con la que comparte su vida en la actualidad.

