María Castro, obligada a dar el pecho a su hija Olivia en medio del tren: "He asumido viajar en enagua para una lactancia exprés"

María Castro y su marido José Manuel Villalba daban la bienvenida hace 6 meses a su segunda hija, Olivia . Desde que la pequeña naciera, la actriz no ha parado de compartir cómo está siendo su día a día como mamá de dos niñas y, sobre todo, las luces y sombras de esta segunda maternidad. La intérprete ha demostrado ser una auténtica madre todoterreno y hace un tiempo retomó su agenda para volver a ponerse en la piel de Ana en ‘La coartada’, obra teatral que llegó ayer con éxito al Teatro Olympia de Valencia y que empujó a la familia de la protagonista a acompañarla en este “primer viaje pospandemia” .

“Un bolo más y una semana más que embarco a la familia. Esta vez el abuelo no podía hacerme de supernanny con Olivia , así que el siguiente en la lista: el papá de la criatura. Y, como consecuencia, también la hermana mayor… que lo de dejarla ‘Sola en casa’ lo dejamos solo para las películas’, argumentaba por qué había viajado con su pareja y con sus dos hijas. “Daños colaterales: durante dos días mi marido y Maia aparcan trabajo y cole para acompañar a la cupletista de la casa ”, explicaba la combinación que habían realizado para que María pudiera subirse a las tablas y hacer disfrutar a todos los valencianos de esta historia de intriga policial.

Este ha sido el “primer viaje en tren para Olivia”, que pedía a su madre comer durante el trayecto de la capital a Valencia. “Ya he asumido el viajar en enagua para una posible lactancia exprés”, asumía en una storie en el que mostraba como daba pecho a la bebé. Este también ha sido el primer “viaje en familia pospandemia” que servirá como reencuentro con parte de la familia que vive allí y que no ha podido disfrutar de la recién nacida. “Pondremos distancia, mascarilla y todas las medidas estipuladas más las que se nos ocurran”, tranquilizaba a sus seguidores en este post, en el que aparecen posando todos justo antes de montarse en el AVE. “La emoción está asegurada. Eso te lo digo yo, que sólo de pensar en el reencuentro, ya se me caen las lágrimas”, auguraba unos días muy especiales.