María y Tomás han abandonado ya el hospital, sin embargo, Catalina deberá permanecer unos días más en observación para comprobar que todo está en orden. Tal y como comentaba el propio Tomás Páramo a través de redes sociales, la pequeña ha nacido con un pequeño problema respiratorio denominado espasmos del sollozo o del llanto, detenciones involuntarias y no controladas de la respiración que, si no se vigilan, pueden ser muy peligrosas.

Asimismo, María y Tomás han querido agradecer a todos sus seguidores la preocupación y cariño que han mostrado tanto por ellos como por su hija desde que hicieran pública la noticia este viernes. "Nosotros ya nos vamos del hospital, tristes y con el corazón roto de no poder irnos a casa juntos, pero hay veces que las cosas no son como queremos y hay que adaptarse, confiar y rezar. Quizá estos días no estemos tan activos por aquí, no será señal de que algo vaya mal, simplemente que estamos un poco bajos de ánimo. Os mantendremos informados, ya que soy consciente de todo el amor y oraciones que estáis haciendo por Catalina. Gracias de corazón", añade.