María G. de Jaime y Tomás Páramo, ante el inminente nacimiento de su segunda hija: "La situación ha sido distinta a cuando tuvimos a Tomi"

“Después de pedírselo a mi papá y a mi mamá, voy a tener un hermanito”. Con estas palabras y visiblemente ilusionado, Tomi, el hijo de María García de Jaime y Tomás Páramo , comunicaba a los millones de seguidores de sus padres que la familia se ampliaba . Una buena nueva que cumplía el deseo de los influencers, que no querían que pasara mucho tiempo más para que no se notara la diferencia de edad entre hermanos. Un embarazo que han ido mostrando en sus redes sociales y que ha sido muy diferente al que vivieron con su primogénito , que soplaba las velas de su quinto cumpleaños el pasado 14 de marzo.

Este embarazo no ha sido como el primero para la pareja. No solo porque lo han vivido en medio de una crisis sanitaria mundial, también porque se encuentran en otro momento diferente de sus vidas. “En general la situación ha sido distinta, al final la edad con la que tuvimos a Tomi no es la misma y las circunstancias, pero las dos con muchas ganas”, confesaba María al reportero de la cabecera citada previamente.