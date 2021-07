Hace 24 horas todo era felicidad en el Instagram de Marta Carriedo . La influencer compartía con sus casi 600 mil seguidores sus impresiones tras dar a luz al que es su primer hijo con Raúl Vidal . Vía stories, la pareja era la encargada de presentarnos al recién nacido, del que aún no han desvelado su nombre, y aseguraban estar "genial" después de vivir una experiencia que la bloguera definió como "superfácil" y "preciosa". Sin embargo, el hecho de que estos vídeos desapareciesen horas más tarde comenzó a preocupar a sus fans. ¿Qué había sucedido para que la pareja hubiese decidido eliminar este momento tan especial para ambos? Ahora, por fin, tenemos la respuesta.

Con la voz entrecortada y haciendo esfuerzos por no llorar ante la cámara , Marta y Raúl han vuelto a compartir otra tanda de historias para comunicar una mala noticia . "He borrado los stories que había subido esta mañana porque en ese momento estábamos aparentemente bien los tres con el bebé pero...", ha comenzado a explicar la digital entrepreneur, como se presenta en sus redes sociales, antes de que su chico le echase una mano para ser él quien resolviese el misterio.

"No pasa nada, simplemente le han llevado a la incubadora por precaución para que esté vigilado. No vamos a dar muchas más explicaciones sobre ello porque es un tema personal, sobre todo es una cosita de él", ha explicado desde la calma, asegurando que, él al menos, está "muchísimo más tranquilo" según han pasado las horas. "Bueno, yo no", ha apostillado ella con desconsuelo después de llevar dos días sin comer ni dormir.