Marta Carriedo se emociona al hablar sobre la hospitalización de su hijo: "Es un tema que queremos olvidar"

Ha pasado apenas una semana desde que diera a luz y la influencer poco a poco va recuperando su figura. Aunque esto es algo que no le preocupa, ya que de momento prefiere centrar todas sus energías en el recién nacido, sí que le ha sorprendido la rapidez con la que está evolucionando su cuerpo. "Está siendo todo más rápido de lo que me esperaba porque había ganado bastantes kilos por el tema de la retención de líquidos y ya solo me quedan cuatro, así que muy bien", asegura.