Qué es la menopausia precoz

Cuáles son los síntomas de la menopausia precoz

Por qué se produce la menopausia precoz

Cuál será el tratamiento para la menopausia precoz

Respecto al tratamiento, lo primero que habrá que tener en cuenta es que no existe una medicación que haga que los ovarios vuelvan a funcionar. Aunque eso sí, como ya hemos comentado, estas mujeres con menopausia precoz tendrán más posibilidades de sufrir problemas de salud, como osteoporosis u otras enfermedades de corazón .

Por eso, se puede sugerir que estas mujeres realicen una terapia de reemplazo hormonal (TRH) . Esta terapia no será recomendable en casos de cáncer de mama o de útero, antecedentes de trombosis, enfermedades hepáticas graves, sangrado vaginal no diagnosticado, enfermedades del corazón o derrame cerebral.

Los efectos secundarios más comunes de esta terapia serán las náuseas. Y no solamente eso. El hecho de estar sufriendo menopausia prematura puede hacer que muchas mujeres sientan dolor ante la perspectiva de no poder tener hijos, el miedo a envejecer antes de tiempo, el temor de que la pareja no la encuentre sexualmente activa o problemas de autoestima. Por eso, en el caso de que estés sufriendo alguno de estos últimos síntomas será muy importante el asesoramiento de psicólogos o grupos de ayuda.