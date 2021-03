Será muy importante contar con un producto que te permita tener a tu bebé cerca y vigilado , para que os encontréis más tranquilo. Además, tanto la minicuna como el moisés serán fundamentales si vivís en un lugar donde no haya mucho espacio. Ambos se encuentran diseñados para proteger a tu bebé y para que sea fácil transportarlos.

Es muy común que en los primeros meses de vida el pequeño quiera tener cierta comodidad y desee dormir más recogido, encontrándose así más protegido. Por tanto, utilizar cunas grandes podrá no ser nada recomendable para ellos, ya que les podrá parecer abrumador. Además, no será recomendable que intentes empequeñecer el espacio utilizando unos cojines o muñecos, ya que la sensación será la misma. Además, esto aumentará el riesgo de muerte por asfixia. Por eso, será necesario contar con un espacio más compacto, como una minicuna o un moisés, que ayudarán a que el pequeño se sienta cómodo y puedas mantenerlo cerca. Pero, ¿cómo te decides entre uno u otro? Lo cierto es que esto no es nada fácil y, además, la decisión será tuya, ya que tendrás que saber qué es lo que mejor se adapta al pequeño.