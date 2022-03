¿Y cuándo son más mayores? Hablando siempre de dónde estaría el tope, y que cuanto menos, mejor, los expertos recomiendan que se límite al máximo el tiempo de pantallas hasta los 6 años , y que hasta que cumplan 8 no supere nunca una hora al día. La cosa no parece sencilla si no nos convencemos firmemente de que el móvil y la tablet perjudican seriamente el desarrollo y bienestar de nuestro bebé.

No tengas prisa (aunque no sea sencillo) cuando le des de comer, y no te preocupes si hay cosas que no le gustan o días que come menos. Tampoco le fuerces a acabarse algo que no le apetece o a insistir sin no parece tener hambre. Si relajas la presión auto impuesta, la hora de la comida será más sencilla y relajada de lo que imaginas.