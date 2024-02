Melody da a luz a su primer hijo a sus 33 años y comparte la primera foto de su bebé: todos los detalles

View this post on Instagram

En esta etapa, la artista cuenta con el apoyo fundamental de su pareja, cuya identidad es anónima. "Tengo mi pareja, estamos los dos loquitos, estamos derretidos", contestaba Melody a la pregunta de si había decidido tener sola al bebé. Aun así, prefiere respetar su anonimato ya que "si que es verdad que no soy una persona de contar mucho pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no".