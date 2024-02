Melody comparte, desde el hospital, su primer capricho gastronómico tras dar a luz a su primer hijo: "Deseos de comer"

El embarazo de Melody ha sido 'breve'. Hace solo un par de meses que la artista andaluza anunciaba, a través de sus redes sociales, que a sus 33 años estaba esperando su primer bebé: "Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. Viene bebé a bordo. Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta la que más".