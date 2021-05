Naomi Campbell, madre de su primera hija a los 50 años

Naomi Campbell ha anunciado por sorpresa este mismo martes que se ha estrenado en la maternidad con una niña. La top model, que cumplirá 51 años el próximo sábado, ha dejado sin palabras a sus seguidores al comunicar esta noticia a través de un post en el que sostiene los pies de la pequeña. “Esta pequeña bendición me ha elegido para ser su madre. Me siento honrada por tener este alma en mi vida y no tengo palabras para describir el vínculo que ahora comparto contigo, mi ángel”, escribía en un post de Instagram, donde suma a día de hoy más de 10 millones de followers.