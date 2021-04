Los miedos de Natalia Ferviú antes de convertirse en madre: "Tengo aún un montón de cosas por hacer"

Natalia Ferviú se encuentra en el ecuador de su embarazo. La prescriptora de moda se convertirá en mamá por primera vez dentro de muy poco y "los miedos" ya han empezado a invadirla por dentro. Natalia no ha dudado en reconocer el vértigo que le produce la maternidad, aunque espera con ilusión la llegada de su bebé, del que todavía no se conoce fecha estimada de parto ni sexo.

La maternidad es probablemente el viaje más importante que ha realizado en su vida. Y aunque le aterra, le parece peor perderse esta experiencia y el miedo que le acompañará de por vida que no vivirlo. "La fecha del parto se acerca. La del parto, la del fin de la reforma, la de la mudanza... Tic tac. Estaría mintiendo si dijera que no siento miedo. Tengo aún un montón de cosas por hacer. Y por decidir. Y me siento rara, inquieta, pero no mal...", comienza diciendo en su relato.