No se trata de una situación que sucede de forma espontánea, sino que viene justificada por un razonamiento científico. La neuropsicología y la neurociencia nos aportan una explicación objetivo del porqué de esta influencia. Es decir, por qué los niños aprenden de aquellas personas que están a su cargo con tanta facilidad y cómo sus aprendizajes no se refieren solamente a los contenidos. También, suelen repercutir en las emociones, las intenciones y las conductas.

Cómo se descubrieron las neuronas espejo

Fue en 1996 cuando un grupo de investigadores, liderados por Giacomo Rizzolatti , se encontraba haciendo diversas investigaciones con unos macacos cuyos cerebros estaban monitorizados. Así, de esta manera, se dieron cuenta de que las células neuronales, situadas en la zona motora del lóbulo frontal y una parte del lóbulo parietal , se activaban y no solamente cuando los animales realizaban movimientos, sino también cuando veían lo que hacían los investigadores.

El aprendizaje se produce por lo que los niños ven

La importancia de educar bien en el núcleo familiar

Sí que es cierto que los padres intentan dar una educación a sus hijos y que, cuando los pequeños actúan cómo ellos no quieren, suelen corregirles. Pero de lo que muchos padres no son conscientes es que estos comportamientos, que parece no agradarles mucho, son los mismos que ellos mismos realizan en casa o en su día a día. Por tanto, en esos primeros años de aprendizaje, habrá que tener mucho cuidado con todo lo que se hace y lo que se dice porque los niños se vuelven unos auténticos imitadores.