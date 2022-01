Siempre hemos oído que para gustos, colores. Algo que también podemos aplicar a los nombres propios . Son muchos los padres que deciden llamar a sus hijos de la forma más original, divertida y, sobre todo, extraña o inédita . Pero eso sí, debes saber que no siempre vas a poder poner el nombre que más te guste, al menos en nuestro país.

Ya hace tiempo el Ministerio de Justicia decidió vetar ciertos nombres con el único objetivo de proteger la vida del niño. Además, en el caso de que el bebé sea huérfano o que el nombre propuesto se rechace y no se haga llegar otra propuesta, habrá que intervenir y elegir un nombre.

Tampoco se podrá utilizar un apellido como nombre o aquellos que no tengan traducción al castellano o que no tengan que ver con un nombre de persona, como pueden ser los nombres de objetos o marcas. Así no podrás poner a tu hijo nombres como Limón, Melocotón, Pomelo o Mandarina o Colgate, Chanel o Nutella.