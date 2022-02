Son muchos los padres que, desde un primer momento, siempre tienen claro el nombre de sus hijos. Pero también hay muchos otros que suelen dudar hasta el último minuto. Para que esto no sucede, y para no alargar demasiado ese estado de incertidumbre que no beneficiará a la gestación, lo mejor será saber en qué o en quién te quieres inspirar. Esta inspiración podrás encontrarla en otras culturas o en otros idiomas, que te facilitarán la elección del nombre, como puede ser la cultura griega.