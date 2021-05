Lo primero que hará el niño al nacer será tomar el pecho

Será normal que los niños pierdan peso tras nacer

Por qué se produce esta bajada de peso

Eso sí, lo más normal será que, a partir del quinto día de vida, comiencen a ganar cierto peso. Y en el caso de que no lo hagan o sigan perdiendo más peso será probable que algo no esté funcionando correctamente. Una vez que recuperen su peso no habrá que obsesionarse, aunque sí que habrá que seguir un seguimiento, sobre todo cada 48-72 horas desde el alta en el hospital.