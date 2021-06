Son muchas las mujeres que piensan que no pueden quedarse en estado durante la menstruación . Se trata de un pensamiento muy extendido, pero que no es cierto . La menstruación indicará el comienzo del ciclo menstrual y, durante esa fase, se desprenderá el endometrio junto a la sangre, en el caso de que no se haya producido la fecundación del óvulo. Además, la menstruación media suele alargarse durante unos tres o cinco días, aunque se considera también normal que se extienda entre dos o siete.

Las distintas fases del ciclo menstrual

También, habrá que tener en cuenta que no todas las mujeres tienen ciclos regulares y que, por eso, no siempre durará 28 días. Hay quienes tienen ciclos más largos y, por tanto, la ovulación se produce después del día 14. Así, podemos pensar que, si no tenemos el Síndrome de Ovario Poliquístico y nuestro ciclo es regular, no existe ningún riesgo de embarazo fuera de los días claves del ciclo.