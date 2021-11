Durante el embarazo es muy importante cuidar todo lo que se come. Es por eso que nos podemos preguntar qué alimentos será mejor no ingerir, con el objetivo de evitar algunas infecciones y futuras enfermedades que afectarán a la salud del pequeño. Uno de los platos más comunes en las celebraciones suelen ser los mejillones al vapor . Pero, ¿son recomendables durante esos meses de gestación?

Los mejillones son un molusco bivalvo muy utilizado en la cocina y que tiene una gran versatilidad. Se trata de un tipo de animal que se alimenta de fitoplacton. Sí que es cierto que existen diversas informaciones sobre si es recomendable o no durante el embarazo que apuntan a que lo mejor será su consumo moderado, aunque consumirlos no será preocupante y no entrañará ningún riesgo para el embarazo.