La sardina es uno de los pescados más recomendados debido a su aporta en Omega 3. Se trata de un pescado azul y con un escaso porcentaje en mercurio. Es por eso que muchas mujeres se preguntan, si al estar embarazadas, este alimento es recomendable o no. Y lo cierto es que, de forma general, las sardinas tienen un alto contenido en proteínas y aminoácidos de calidad .

Habrá otros pescados que no sean azules o grandes, que no se tomen durante esos meses de gestación. Esto se debe a que pueden incurrir algún riesgo si se excede con el consumo. Entre estos últimos nos encontramos con las sardinas o los mejillones en escabeche. Todos estos alimentos no entrañarán ningún riesgo, pero sí que habrá que tomarlos con cierta moderación.