La atención al parto no es igual en todos los centros ni siempre conocemos a los profesionales que nos atenderán; no sabemos en qué momento va a suceder, ni cómo exactamente; el parto se asocia al dolor; se trata de un momento único, en el que las emociones son muchas y están a flor de piel. La posibilidad de elaborar un plan de parto ayuda a resolver dudas y a anticipar posibles situaciones que rodean al parto.

Es un documento, preparado con la suficiente antelación, en el que se manifiesta por escrito cuáles son las preferencias y deseos de la futura madre. Esto ha de hacerse sin olvidar que hay que ser flexible y que las circunstancias en las que se produce el parto. La posibilidad de llevar a cabo un plan de parto ayuda a que este sea más humanizado y respetuoso (también puede serlo aunque no lo escribas), pero poner demasiadas expectativas en él puede desembocar en frustración si luego no es posible seguirlo al pie de la letra. Esto puede ocurrir, bien por el propio desarrollo del parto, bien porque el hospital no cuente con todos los medios que nos gustaría.