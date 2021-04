Uno de los problemas más comunes cuando llega un nuevo bebé a casa son los celos. Así, los mayores de la casa pueden sentir que no se sienten comprendidos y, también, que hay otra persona en casa que les está quitando todo el protagonismo. Por eso, en la mayoría de ocasiones, suele ser bastante complicado saber cómo atajarlos. Así, lo más recomendable será que toda la familia se vuelque en intentar que estos celos no vayan a más y que no se convierta en una verdadera rivalidad según va avanzando el tiempo.