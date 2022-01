Lo que ocurre es que la lactancia, al menos en determinados momentos, no es tan idílica como podría parecer. En el camino es habitual encontrarse con diferentes complicaciones que harán que nos den ganas de abandonarla , pero si eso no es realmente lo que queremos, los profesionales y la paciencia saldrán en nuestra ayuda.

El rechazo del pecho por parte del bebé puede darse tanto de manera puntual, pero si es prolongada se conoce como “huelga de lactancia”, y no podemos negar que para la madre resulta de lo más frustrante. En realidad, hay que tomarlo como una pausa, y no como el momento del destete, si no es lo que queremos y si el bebé todavía es pequeño. Antes de agobiarte más de la cuenta, acude al médico o a un asesor de la lactancia, porque te serán de gran ayuda. Y mientras, toma nota de estos consejos que te ayudarán a que tu hijo vuelva al pecho antes de lo que imaginas.