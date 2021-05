Cuando un niño comienza con la alimentación complementaria nos podemos encontrar con momentos complicados. No todos los pequeños se animarán igual y, en muchos casos, podrá surgir la inapetencia . Hay que tener en cuenta, antes de nada, que los bebés comen en relación con su tamaño y, por eso, en el proceso de hacerse adultos empezarán a comer menos. El motivo de este cambio, alrededor del primer año se vida, es la disminución de la velocidad de crecimiento. Así, algunos dejarán de comer a los nueve meses y otros esperarán hasta el año y medio o los dos años.

La importancia de respetar a los más pequeños a la hora de la comida

Ante todo, será muy importante respetar al niño y sus decisiones. Aunque como padres tendréis la responsabilidad de que el pequeño coma bien y se nutra correctamente, obligarles no es la solución. La conducta alimenticia de los niños necesitará un guía desde que son pequeños y no hay nadie mejor que la madre o el padre para valorar este hecho de gran importancia en el crecimiento físico y emocional de su hijo. Pero, en el caso de que el pequeño no quiera probar bocado, ¿qué es lo que tenemos que hacer?