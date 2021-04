Ya nos confesó hace un par de años que cada vez que se pone a escribir un libro siente "cierto pudor". Estamos más que acostumbrados al blindaje de Raquel Sánchez Silva con su intimidad . De un tiempo a esta parte, la presentadora optó por que su entorno quedase "fuera de la ecuación" de lo que implica formar parte de la vida de un rostro tan popular como es su caso. Pero con la escritura no le quedó otra que saltarse esta norma no escrita y recurrir a sus "tripas" para plasmar historias en el papel.

"Todas las respuestas que casi nunca me atrevo a responder fuera de un libro están en ellos", nos contó. Con 'Tengo los óvulos contados' visibilizó ese tsunami vital que supone querer ser madre y no tenerlo fácil. En 'El viento no espera' hizo un homenaje a los suyos, a esos que le han ido empujando para ir superando adversidades. Y ahora, de la mano de 'Dosmundos', vuelve a repetir esta catarsis para, en esta ocasión, contarnos su experiencia como madre de Mateo y Bruno, los dos hijos que comparte con el productor argentino Matías Dumont .

La presentadora acudía al programa de Pablo Motos y explicaba que nunca podría elegir entre uno de sus dos hijos porque son “muy diferentes”. “Se distinguen tanto que el que te atrapa por un lado no te atrapa por el otro y al revés”, aseguraba. Han cumplido cinco años y, aunque tiene claro que no es bueno etiquetarles para no condicionarles, considera que uno es “muy introspectivo y el otro de otra forma”. “Así que cada uno captura una parte de mí. Así que no, no puedo elegir”, concluía.