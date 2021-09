Sara Sálamo, tras contar que no lleva a su hijo a la escuela: "Es obvio que hablo desde un lugar de privilegio"

Hace 24 horas, Sara Sálamo abría un debate en torno a la crianza. Lo hacía a raíz de un post compartido por Paola Roig, psicoterapeuta y experta en la maternidad feminista, en el que reivindicaba que "dejar a nuestras criaturas llorando el primer día de la escuela no es normal". Sustituía el concepto de "adaptación" por el de "violencia hacia unos niños de uno, dos y tres años" que se ven solos, sin sus padres, "en un lugar que no conocen, con personas a las que no conocen de nada". Y han sido tantísimos los comentarios que la actriz ha recibido por este apoyo público que no le ha quedado otra que explicarse y contar su experiencia.