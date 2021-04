Sara Sálamo, sobre la realidad del postparto: "Nadie te habla del cuerpo que se te queda, del autoestima, de la revolución hormonal"

La actriz ha sido una de las invitadas a ‘Qué siga el baile’, junto a Sara Carbonero y Vicente Ortega, donde la periodista le ha reconocido que a lo largo de estos últimos años ha aprendido mucho con ella sobre maternidad. “Es como un libro abierto, es supernatural y me encanta como gestiona esos temas” , admitía la ex de Iker Casillas.

Sara Sálamo ha explicado entonces que cuando fue madre por primera vez tenía muchísima información sobre el embarazo pero no sobre el parto. “Eso me sumió en una tristeza tremenda de no saber qué me estaba pasando. Tuve que invertir mucho dinero en asesoras de lactancia, por ejemplo, pero eso era un privilegio”, ha explicado.