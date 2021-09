“¿Has descartado tener hijos?”. Esta es la pregunta que más le repiten a Shaila Dúrcal y que está harta de escuchar. La cantante asegura que nunca fue una mujer que soñase con ser madre, pero hace trece años que Aitana entró en su vida y forma parte de ella desde entonces. Es la hija de Dorio, su marido desde hace trece años, a la que cariñosamente llama su “niña” y su “hija adoptiva”. Con ella ya ha "pasado por todo" y ha aprendido mucho sobre la maternidad, a pesar de su decisión de no tener hijos biológicos .

“Me encantan los niños, me divierto muchísimo. Luego se van con sus padres y no tengo esa responsabilidad” , responde a todos aquellos que le preguntan por la maternidad. Shaila Dúrcal formó con Dorio y su hija Aitana una familia en Estados Unidos y ahora, los tres juntos, han regresado a España , donde ella ha podido reunirse con el resto de su familia, algo que “necesitaba” después de tanto tiempo.

Shaila Dúrcal recuerda que cuando Aitana entró en su vida ya se la “dieron hecha”, dice cariñosamente. “Me ha enseñado a ser mamá y ahora entiendo mucho más a las mamis. Aunque no haya parido, he aprendido mucho sobre la responsabilidad de tener un niño”, asegura la artista, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.