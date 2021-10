Soraya Arnelas, sorprendida con la desaparición de una parte de su anatomía a poco de dar a luz: "Sin ombligo"

La publicación ha llamado inmediatamente la atención de sus seguidores, muchos de los cuales se han quedado muy sorprendidos. "¿Y eso?", han escrito algunos que no daban crédito a lo que estaban viendo y que se han quedado más tranquilos al descubrir que tras el nacimiento de Olivia el ombligo de la artista volverá a su sitio.

En apenas unos días, la cantante tendrá entre sus brazos a Olivia, que según ha confirmado la futura mamá nacerá por cesárea debido por cuestiones médicas derivadas del primer embarazo. "Con el parto de Manuela apreté demasiado. Me desprendí la uretra y me han construido un tabique . Ya veis, brutita yo”, ha explicado la cantante.

Después de esperar casi cuatro meses, el 9 de junio era la fecha elegida por la cantante y su pareja para compartir la buena noticia. "¡AMPLIAMOS FAMILIA! Me moría de ganas por contarlo, no se como he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría", escribía en sus redes sociales.