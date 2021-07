Soraya Arnelas: "Con el embarazo de Olivia se me está abriendo la cadera"

“El de mi primera hija prácticamente no fue un embarazo, no notaba nada, sí que la notaba a ella en los últimos meses, pero no tenía nauseas ni mareos, ni me dolía la espalda… fue maravilloso. Lo único que recuerdo es que si no desayunaba o si desayunaba solo fruta me daban nauseas, no las tenía de normal, pero sí solo comía fruta me daban”, rememoraba su relación con la comida en el primer trimestre de Manuela para después confrontarlo con la del bebé que viene en camino. “Con Olivia los tres primeros meses lo pasé muy mal. Comí bastante poco porque me daba asco todo”, consideraba Soraya “mágico” que esta sensación tan desagradable desapareciera cuando se cumplen las primeras 13 semanas.