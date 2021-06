Soraya Arnelas está esperando su segunda hija junto a Miguel Ángel

La cantante tenía dudas de si podría volver a quedarse embarazada por la enfermedad crónica que sufre

Soraya Arnelas se encuentra en la mitad de su embarazo. La artista, que ha querido ser paciente y esperar un tiempo prudencial para dar la noticia, anunciaba hace unos días que será madre de una niña a la que llamará Olivia. Tanto ella como Miguel Ángel, su pareja, llevaban un tiempo intentando ser padres por segunda vez y lo han conseguido cuatro años después del nacimiento de Manuela, su primera hija en común.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

A lo largo de este tiempo, la cantante ha creído en muchas ocasiones que no iba a poder quedarse embarazada de nuevo debido a la enfermedad crónica que sufre. A raíz de la noticia de este embarazo, muchas seguidoras se han puesto en contacto con la artista para saber más sobre este proceso y cómo ha conseguido ser madre por segunda vez.

Estrés crónico, la enfermedad que sufre Soraya Arnelas

La cantante ha querido hacer pública su historia para intentar ayudar a mujeres que puede encontrarse en la misma situación que ella. Tal y como ha explicado a través de sus redes sociales, Arnelas lleva trabajando desde los 16 años “sin parar y sin límites”, algo que ha pasado factura a su cuerpo y a su mente: “Mi estrés no es emocional o psicológico, es físico. Eso es lo que hace que mi cuerpo no reaccione o no sea tan fácil quedarme embarazada”, ha explicado.

De Manuela le costó “mucho más” porque en aquella época tenía más estrés que ahora. Hace cuatro años, cuando lo intentaron por primera vez, tanto ella como su pareja estuvieron durante tres meses siguiendo unas estrictas pautas de entrenamiento y alimentación. “Las conclusiones que tengo es que influye el deporte, la alimentación y todo lo que afecte a nivel emocional”, ha contado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

Este año, gracias al confinamiento, “bajó bastante el tema del estrés” y consiguió quedarse embarazada de nuevo. “Al no tener gira, concierto ni una rutina deportiva tan estricta, ha beneficiado este parón”, asegura.

La lucha de Soraya Arnelas por ser madre

La cantante ha confesado que “sí o sí” quería ser madre. “Si no podía tener hijos iba a adoptar o a mirar otro tipo de técnicas”, ha asegurado a través de sus redes sociales. Esto era un peso emocional que tuvo que quitarse a la hora de querer tener a su primera hija. Al final, la cantante comprendió que si no podía serlo “de forma natural” no pasaba nada y que en cierta medida aquel pensamiento era “una lacra que a veces la sociedad y nosotras mismas nos creamos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

“Hay mujeres que realmente tienen problemas y les afectan procesos emocionales o medicación. En esos momentos no es el mejor para buscar un hijo”, aconseja. La cantante, basándose en su experiencia, considera que “la mente es muy poderosa” y que en estos procesos también influye la pareja, el entorno, lo emocional y lo físico.