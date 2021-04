La hija de Soraya cree que su madre trabaja en una tienda de muebles: "Todavía no sabe a qué me dedico"

Estar inmersos de lleno en la mudanza y en decorar cada rincón de su nueva casa ha provocado que su hija Manuela, que tiene cuatro años, tenga algún que otro dilema sobre la profesión real de su madre , una anécdota que la propia artista ha contado en redes sociales. “Mi hija piensa que trabajo en Leroy Merlín porque con el tema de las obras en casa, como hemos ido muchísimo a comprar cosas que necesitábamos para la casa, pues un día preguntándole contestó que mamá trabaja allí”, ha contado entre risas. “Quería compartirlo porque me parece muy gracioso. Así que Manuela todavía no sabe a qué me dedico ”.

Soraya Arnelas, ¿embarazada de nuevo?

Hace unos días, Jaleos publicaba en exclusiva que la cantante y su pareja, Miguel Ángel Herrera, podrían estar esperando otro bebé. Unos meses atrás, la artista confesaba que entraba en sus planes ser madre de nuevo, pero que no estaba siendo fácil debido a su enfermedad. “Estamos en ello, me encantaría, pero tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante”, explicó entonces.